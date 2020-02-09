الصين: أنفقنا 4.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا الجديد

قال وزير المالية الصيني ليو كون، اليوم الأحد، إن الصين أنفقت 31.6 مليار يوان (4.5 مليار دولار) لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليو القول اليوم إنه تم تخصيص 71.9 مليار يوان لإجراءات لمواجهة الوباء، تتضمن ضمان توفير الرعاية الصحية ووضع إجراءات للحد من تفشي الفيروس.

وأضاف ليو في تصريحات نُشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن السلطات النقدية بالحكومة المركزية سوف تستمر في إقرار سياسات ميسرة للحد من تفشي الفيروس.

وأشار إلى أنه يتعين على الإدارات النقدية دعم استئناف إنتاج المصانع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ربما تواجه صعوبات بعد مهرجان الربيع.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم وفاة 811 شخصًا بسبب فيروس كورونا في الصين وحدها، وذلك بعد تسجيل 89 حالة وفاة إضافية، وبذلك يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم إلى 813 شخصًا.

كما ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا القاتل في الصين، اليوم الأحد، إلى 37 ألفًا و198 شخصًا.