“بيتكوين” تتخطى حاجز 10 آلاف دولار في أعلى معدل منذ أكتوبر

تخطت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، اليوم الأحد، حاجز العشرة آلاف دولار، في أعلى معدل لها منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بيتكوين سجلت، اليوم الأحد، ارتفاعًا بنسبة 2.6% ليصل سعرها إلى 10 آلاف و179 دولارًا، محققة زيادة بنحو 40% حتى الآن خلال العام الجاري.

وكانت بيتكوين سجلت ارتفاعا بنسبة 1.2% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل إلى 9863 دولارًا في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 5ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9659 و9899 دولارًا، ويقل سعر العملة حاليا عن هذه الأسعار بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولارا.