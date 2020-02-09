عاجل.. البيئة: البحث عن قاتل “متسلسل” تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه يجرى البحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأحد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأثارت التغريدة انتباه كثير من المتابعين، وتباينت ردود الأفعال بينهم، حيث قال سعود العبد: “وش هالخبر مايكون هالخبر من جهة رسمية، يثير الذعر وليس به أي تفاصيل، لامكان ولا زمان ولا كيف وأخواتها من عناصر الخبر الرئيسية”.

فيما أضاف حبيب الشمري: “استخدام (التشويق) و (الابتكار) في استخدام التواصل الاجتماعي.. فهم طبيعة الوسيلة جزء كبير من نجاح وصول الرسالة”.