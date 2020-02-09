“زابينه” يشل حركة القطارات في ألمانيا

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية، اليوم، الأحد، اعتزامها تعليق حركة قطارات المسافات البعيدة في جميع أنحاء ألمانيا بسبب إعصار”زابينه”.

وكتبت الشركة في مدونتها الصحفية التي تم إعدادها لمواجهة الإعصار إنه تم اتخاذ القرار” بوقف حركة قطارات المسافات البعيدة في كل المحطات الكبرى في جميع أنحاء ألمانيا بدءا في ولاية شمال الراين فيستفاليا”.

وكانت (دويتشه بان) أعلنت في وقت سابق تعليق حركة قطارات المسافات البعيدة في شمال الراين فيستفاليا غرب ألمانيا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، وذلك بسبب الإعصار.