عروض مبهرة وألعاب نارية بختام موسم حائل

اختتم موسم حائل فعالياته مساء أمس السبت من على مسرح قصر القشلة الأثرية بعروض فنية أبهرت الجميع خصصت لحفل الختام، وسط أجواء احتفالية كبيرة، وبحضور كبير من أهالي المنطقة.

واستطاع الموسم أن يجذب أعداداً غفيرة من الزوار إلى الأنشطة والفعاليات المتنوعة بالموسم التي عرضت من الأهالي والزوار من داخل المملكة وخارجها،ومن جهته أوضح مدير موسم حائل ماجد آل صاحب تماشيا مع خطة رؤية المملكة 2030، قامت الهيئة العامة للرياضة، بالشراكة مع هيئات القطاع العام الرئيسية، بتنظيم موسم حائل وأشار آل صاحب بان الموسم تضمن حزمة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية وأسهم بتفعيل قطاعات اقتصادية متعدده منها الإيواء والخدمات، تجاوزت نسب إشغالها 90٪بحسب تقارير رسمية.

وأيضا وفر الموسم آلاف من فرص العمل المؤقتة وخلق كيانات اقتصادية جديدة ، مشيراُ إلى أن الموسم يأتي في إطار رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، وبناء مجتمع حيوي،

ونوه آل صاحب على التنوع الكبير في فعاليات موسم حائل وإيجاد فعاليات تتناسب مع جميع أطياف ومكونات المجتمع و فئاته السنية، وتلبية جميع رغبات الشرائح المستهدفة، كما أن الابتكار في الفعاليات يُعد سمة رئيسية موسم حائل.

واستطاع موسم حائل استظافة احداث دولية كبيرة منها رالي داكار في جولته الخامسة وأيضاً استضافته تيتان العالمي سباق الدراجات الصحراوي وسباق حائل الدولي للقدرة والتحمُّل للخيل و سباقات الهجن.

وقدم مدير موسم حائل ماجد آل صاحب التهنئة بمناسبة نجاح الموسم لجميع من عملوا في الموسم وحرصوا على نجاحه وإظهاره بهذه الصورة الجميلة،

وأعرب عن شكره وتقديره على ما وجدناه في موسم حائل من تعاون وحرص من قبل إمارة منطقة حائل والقطاعات الحكومية والأهلية، الأمر الذي منحنا أفقًا واسعًا لمزيد من العمل والنجاح والتميز.