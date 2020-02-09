انطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للأمن الصحي

انطلقت اليوم الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للأمن الصحي في معهد البحوث والخدمات الاستشارية التابع لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، كتدريب مرتبط بالتوظيف.

و بدأ البرنامج بفيلم تعريفي عن الجامعة ومنشآتها ونطاقها الجغرافي وأبرز إنجازاتها. بعد ذلك رحب وكيل معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور باتل الوقاع بالمتدربين، وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تأهيل مسؤولي الأمن الصحي مهنياً وعلمياً وفق أعلى المعايير ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية المملكة 2030.

وأبان الدكتور الوقاع أن هذا البرنامج سيرفع كفاءة الإنتاج ومستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية وسيستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر يحصل المتدربين على المادة العلمية والتطبيقية. وحث وكيل معهد البحوث والخدمات الاستشارية المتدربين على تعظيم الاستفادة من البرنامج وإتقان المادة العلمية لتجاوز اختبار هيئة التخصصات الصحية والحصول على الوظيفة.

وأشار الدكتور الوقاع إلى أن هذا البرنامج صمم لتدريب مسؤولي الأمن الصحي لما لهم من دور في رفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية وتوفير الدعم المهني والعلمي في مجال أمن المنشآت الصحية وخلق بيئة آمنة من المخاطر للزوار والمرضى والموظفين

ورفع وكيل معهد البحوث والخدمات الاستشارية شكره وتقديره للأمين العام لهيئة التخصصات الصحية أ.د. أيمــن بن أسعــد عبــده، وكذلك للرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية الدكتور سامي السلمي على البرامج الوطنية النوعية والجهوة المباركة التي يقدمونها في برامج ومبادرات التحول الوطني والتي تساهم في رفع جودة الرعاية الصحية وكذلك توطين القطاع الصحي ورفع كفاءة العاملين فيه.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للأمن الصحي يأتي تنفيذه بالتعاون بين الأكاديمية الصحية التابعة لهيئة التخصصات الصحية ومعهد البحوث للخدمات الاستشارية التابع لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.