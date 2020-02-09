إحاطة موقع اغتيال سليماني في العراق بالزجاج.. هل يتحول إلى مزار؟

نشرت وسائل إعلام عراقية، الأحد، فيديو لموقع اغتيال قائد مليشيا الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق محاطا بسياج من الزجاج.

وأظهر الفيديو صورا سابقة لسليماني مع قيادات إيران والحرس الثوري وعلى رأسهم خامنئي، فيما ظلت تأثيرات طلقات القصف على الجدران كما هي، ودونت عبارة عليها هنا عملية اغتيال قادة النصر.

وأثار الفيديو غضب نشطاء عراقيون متسائلين هل تحاول إيران تحويل موقع اغتيال قائد مليشيا الحرس الثوري إلى مزار.

قتل الجنرال الإيراني الواسع النفوذ قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة الثالث من يناير 2020 في ضربة أمريكية استهدفت سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلن البنتاغون الأمريكي والسلطات الإيرانية فجر الجمعة مقتل ذراع إيران الأيمن في الشرق الأوسط قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية على السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي. وبالسيارة نفسها، كان معه نائب رئيس الحشد الشعبي الموالي لإيراني، أبو مهدي المهندس الذي قتل أيضا.