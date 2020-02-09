جاكي شان يعلن عن مكافأة كبرى لمن يتوصل لعلاج لفيروس كورونا المستجد

وعد الممثل الصيني المشهور، جاكي شان، بتقديم مكافأة بمبلغ 1 مليون يوان (197 ألف دولار) لمن يتمكن من اختراع لقاح ضد فيروس “كورونا” الجديد.

وقال شان، في تدوينة نشرها اليوم الأحد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “Weibo”: “إن العلم والتكنولوجيا يلعبان دورا محوريا في مكافحة الفيروس، وأنا على ثقة بأن الناس يشاركونني الأمل في أن يتم إيجاد الترياق قريبا”.

وأضاف الممثل الصيني: “أيا كان مخترع اللقاح، شخصا أو منظمة، أود منحه تعبيرا عن شكري 1 مليون يوان”.

وأشارت وسائل إعلام صينية في هذا السياق، إلى أن عرض الفيلم الجديد الذي يؤدي فيه شان دورا أساسيا وأطلق عليه اسم “Vanguard”، تم إلغاؤه في الصين بسبب تفشي السلالة الجديدة لفيروس “كورونا”.

وحتى الأحد الحالي، سجلت في الأراضي الصينية أكثر من 37.2 ألف حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس “كورونا”، بينها 811 وفاة، وقعت غالبيتها في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، بينما تمت معالجة نحو 1.5 ألف شخص كما تم تأكيد وجود أكثر من 200 إصابة جراء هذه السلالة في 24 دولة خارج الصين.