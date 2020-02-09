مدير جامعة شقراء: لقاء الوزير مع القيادات الجامعية يضع خارطة طريق للجامعات

قدم مدير جامعة شقراء الدكتور، عوض بن خزيم الأسمري شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -؛ للدعم الذي يجده قطاع التعليم.

كما قدم شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ما بذله من جهود في لقاء قيادات التعليم الجامعي، والذي استضافته جامعة نورة، و ماقدم في اللقاء من حوارات ومناقشات، وأوراق عملٍ تركزت على مستقبل التعليم الجامعي.

وثمن المواضيع التي تناولها اللقاء، مثل دراسة وضع كليات المجتمع وتحويلها إلى كليات تطبيقية، وإعادة هيكلة الكليات والتخصصات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما تطرق اللقاء إلى مواضيع ذات أولوية في تحسين كفاءة التعليم الجامعي ، مناقشة كفاءة الأنظمة التقنية للجامعات، والرخص المهنية، كذلك مسارات الثانوية العامة التي تتوافق مع المرحلة الجامعية؛ إضافة إلى خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد وما يحمل معه من مواد وبنود تطبق لأول مرة؛ تُسهم في تحسين مستوى المخرجات لدى

الجامعات، وتحقق رؤية المملكة 2030.