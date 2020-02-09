الجيش المصري: إحباط هجوم إرهابي على نقطة أمنية في سيناء ومقتل 10 مسلحين

أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، الأحد، إحباط هجوم إرهابي على نقطة أمنية في سيناء المصرية، ومقتل 10 إراهبيين.

وقال المتحدث العسكري، في بيان صحفي، إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف بيان المتحدث أنه “نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد (10 ) فرد إرهابى، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد (2) ضابط و(5) درجات أخرى.

وتابع البيان أن أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية مستمرة للقضاء عليهم بمنطقة الحدث، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.