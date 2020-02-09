السودان ينفي شروعه في ترتيبات لعبور الطائرات الإسرائيلية أجواء البلاد

نفت سلطة الطيران المدني في السودان شروعها في الترتيبات الفنية لعبور الطائرات الإسرائيلية لأجواء البلاد.

وأوضح الناطق الرسمى باسم سلطة الطيران المدنى عبد الحافظ عبد الرحيم فى تصريحات صحفية اليوم الأحد أن سلطة الطيران المدنى جهة تنفيذية لسياسة الدولة،بحسب موقع”باج نيوز”الإخباري السوداني.

وقال عبد الرحيم إن (سلطة الطيران) جهة فنية تنظم عملية عبور الطائرات في الأجواء السودانية بعد استيفاء جميع مراحل الموافقات،مشيرا إلى أنها ما زالت فى المرحلة السياسية المبدئية بالنسبة لإسرائيل.

كانت بعض الوسائل الإعلامية تداولت موافقة سلطة الطيران المدني السودانية على بدء عملية عبور الطائرات الإسرائيلية للاجواء السودانية.

جاء ذلك بعد لغط أثاره لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي في أوغندا، وأعلنت وسائل إعلام ببدء التعاون بين الجانبين.