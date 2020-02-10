تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات الجوية السعودية #وظايف_شاغرة

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية بهيئة إدارة القوات الجوية / إدارة شؤون المتعاقدين والارتباط ترغب في الإعلان الوظيفي رقم (۲) للعام (١٤٤١هـ ) عن عدد (۲) وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية وهي كالآتي:

أ. وظيفة رقم (۳۰۷) استشاري برامج رياضية هيئة إدارة القوات الجوية / إدارة الشؤون الرياضية.

ب. وظيفة رقم (١١١) أخصائي ميزانية إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة.

۲- سوف يتم استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/هيئة إدارة القوات الجوية اعتبارا من ( ١٥ / ٦ / ١٤٤١هـ ) وحتى ( ٢٦ / ٦ /١٤٤١ هـ ) ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧) تحويله (٤١٥٢٨-٤١٥٠٦).

نموذج وصف وظيفي لبرنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية:

ا. معلومات عن الوظيفة :

أ. موقع الوظيفة : قيادة القوات الجوية.

ب. الوحدة : هيئة إدارة القوات الجوية / إدارة الشؤون الرياضية .

ج. مسمى الوظيفة : استشاري برامج رياضية.

د. تصنيف الوظيفة : استشارية

ه. عدد سنوات الخبرة المطلوبة للوظيفة (۹) سنوات في مجال الوظيفة على أن يتم احتساب عدد سنوات الخبرة الزائدة عن المطلوب في نقاط المفاضلة على الوظيفة فقط.

و. سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي (التاسع) بعد احتساب الخبرات وبحد أقصى (٩) سنوات.

٢. الجنسية : سعودي

٣. المؤهل العلمي المطلوب :

بكالوريوس.

٤. التخصص المطلوب إحدى التخصصات التالية

أ. تربية بدنية.

ب. إدارة عامة .

٥. الخبرات والدورات المطلوبة :

أ. خبرة في الإشراف على إعداد البرامج الرياضية.

ب . خبرة في إدارة البعثات الرياضية المشاركة في البطولات المحلية والدولية.

ج .خبرة في الإشراف على إدارة المنشآت الرياضية.

د. دورة في مجال تأهيل وإعداد المدربين.

هـ . دورة في الإشراف على المنشآت الرياضية.

و. دورة لغة إنجليزية.

٦. مهام الوظيفة :

أ. تقديم الاستشارات في إعداد البرامج التدريبية للمنتخبات واللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية.

ب . المشاركة في الإشراف على منتخبات القوات الجوية في البطولات المحلية والدولية.

ج . المشاركة في إعداد برامج اللياقة البدنية السنوية لمنسوبي القوات الجوية.

د. القيام بجميع الأعمال الاستشارية والإدارية في مجال التخصص.

نموذج وصف وظيفي لبرنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية:

1. معلومات عن الوظيفة :

أ. موقع الوظيفة : قيادة القوات الجوية

ب. الوحدة : إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة.

ج. مسمى الوظيفة : أخصائي ميزانية.

د. تصنيف الوظيفة :

هـ. عدد سنوات الخبرة المطلوبة للوظيفة (٥) سنوات (كحد أدنى).

و سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي (السابع) بعد احتساب الخبرات وبحد أقصى (٥) سنوات.

٢. الجنسية : سعودي.

٣. المؤهل العلمي المطلوب :

أ. بكالوريوس

٤. التخصص المطلوب احدى التخصصات التالية:

أ. محاسبة.

ب. إدارة مالية.

ج. رياضيات.

٥. الخبرات والدورات المطلوبة :

أ. خبرة (٥) سنوات في إعداد المناقلات بين بنود الميزانية (للقطاعات العسكرية وإعداد مشروع الميزانية ومتابعة حركة الصرف للبنود خلال السنة المالية وتحديد نسبة إنجاز الصرف للبنود.

ب . الآلام بإستخدام الحاسب الآلي.

٦. مهام الوظيفة :

أ. القيام بجميع متطلبات الوظيفة المعين عليها.

ب. القيام بما يكلف به من اعمل اخرى في مجال التخصص.