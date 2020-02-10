رحيل رؤوس الأموال الأجنبية عن سوق المال التركي

رصد تقرير صحفي مغادرة رؤوس الأموال الأجنبية لتركيا خلال الفترة بين 24 و31 من يناير(كانون الثاني) ببيع أوراق مالية بقيمة 313.3 مليون دولار.

وخلال العام الأخير باع المقيمون في الخارج أوراق مالية بقيمة 1.266.1 مليون دولار وسندات ديون حكومية بقيمة 3.318.5 مليون دولار، وبهذا غادرت 4.584.6 مليون دولار سوق الأوراق المالية التركي، بحسب ما ذكرت صحيفة “زمان” التركية.

واعتباراً من 31 يناير(كانون الثاني) الماضي بلغت حصة الأجانب من سوق الأوراق المالية 60.5% بعدما كانت تبلغ هذه النسبة في الأسبوع السابق 61%.

وفي ختام عام 2019 كانت حصة الأجانب تبلغ 60.9% بعدما كانت تبلغ في العام السابق 6%.