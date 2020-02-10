مكة: الثقفي رئيساً لمجلس مركز حي الشرائع والبرناوي نائباً له

عقد مجلس إدارة مركز حي الشرائع المنتخب الإجتماع الرسمي الأول لتوزيع المهام في دورته الجديده وكان الإجتماع الذي حضره كامل الأعضاء بإستضافة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ضمن ستة مراكز مختلفة.

وفي بداية الإجتماع رحب المشرف بقسم شئون المراكز / حازم الأهدل – بالجميع ، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم بعدها تم الإتفاق على إختيار عضو المجلس الأستاذ / إبراهيم الثقفي – رئيسا لمجلس إدارة المركز وعضو المجلس الأستاذ / محمد برناوي ( نائبا للرئيس ).

وعضو المجلس الأستاذ / صالح الزهراني ( مديرا تنفيذيا للمركز ) فيما أسند مهمة أمين الصندوق إلى العضو الأستاذ / حمد محمد الذبياني ، وعضوية كلا من : الأستاذ / حجب العصيمي ، والأستاذ / محمد الحكمي ، والأستاذ / طالب الذبياني ، والأستاذ / حامد العيسى ، ومدير قسم شرطة الشرائع المقدم / عبدالله المسعودي ، ومدير بلدية الشرائع الفرعية المهندس / ممدوح العبيد ، ومدير مكتب التعليم بشرق مكة المساعد الأستاذ / يحيى المالكي ، وعضوة المركز الأستاذة / شريفة الزهراني – التي كلفت بإدارة الفرع النسائي بالمركز وتولي مناشطهن ، وفي ختام الإجتماع وقع جميع الأعضاء على ميثاق عمل مجلس الإدارة وبيان مهام كل عضو .

يذكر أن إدارة شئون المراكز بجميعه مراكز الاحياء بمكة المكرمة وجهت دعواتها لجميع مجالس الإدارات المنتخبة لعقد الإجتماع الرسمي الأول في مقر الجمعية بعد الانتخابات والترشيح ، لتوزيع مهام العمل على اعضائه .