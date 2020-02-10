النصر يفتتح مشواره في دوري أبطال آسيا غدًا أمام السد القطري

يستعد فريق النصر لبدء مشواره في دوري أبطال آسيا 2020 م، بأمل متجدد للذهاب بعيدًا في هذه النسخة من البطولة القارية، غدًا الثلاثاء حين يستضيف السد القطري في الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الرابعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وشارك النصر في هذه النسخة بصفته حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي 2019-2018، وتضم المجموعة الرابعة التي يشارك فيها النصر في دور المجموعات، كل من العين الإماراتي, السد القطري, وإسباهان أصفهان الإيراني.

ويفتقد الفريق في مواجهة الغد خدمات مدافعه عمر هوساوي للإصابة, كذلك يغيب زميله في الدفاع ما يكون بيريرا والبرازيلي بيتروس والنيجيري أحمد موسى بسبب عدم قيدهم في القائمة الآسيوية، بينما يغيب عن السد لاعبه سالم الهاجري بسبب الإصابة وعبدالكريم حسن بسبب الإيقاف وماركو فابيان لعدم قيده آسيويًا.