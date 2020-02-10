الخلافات تدفع مدير الكرة بإتحاد جدة للاستقالة

تقدم صالح الصقري مدير الكرة بنادي اتحاد جدة باستقالته من منصب المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وذلك لخلافات بينه وبين الهولندي تين كات مدرب الفريق.

وطلب المدرب الهولندي مغادرة الصقري، بعد أن تجاوز الأخير النظام الذي وضعه بمنح اللاعبين أذونات بدون العودة إليه.

وكان الصقري قد سمح لفواز القرني حارس مرمى الفريق بمغادرة القصيم إلى الرياض ومنها إلى جدة، بخلاف بعثة الفريق التي غادرت مباشرة إلى جدة، وهو ما أُثار غضب المدرب الهولندي.

وكان الصقري أيضا قد منح لاعبين آخرين أذونات مباشرة منه دون العودة للمدرب، وهو ما تسبب في مطالبة تين كات بمغادرته فريق العمل.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، بعد مرور 17 مرحلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).