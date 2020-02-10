هوساوي يغيب عن النصر أمام السد القطري في أبطال آسيا

تأكد غياب عمر هوساوي مدافع فريق النصر السعودي عن مباراة فريقه أمام السد القطري، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيفتقد النصر إلى خدمات هوساوي، إلى جانب الثلاثي عبد الله مادو وعبد الله الخيبري وعبد الفتاح آدم، وذلك بسبب عدم جاهزيتهم على المستوى البدني.

ويستضيف النصر فريق السد في ملعب “الأمير فيصل بن فهد” بالعاصمة السعودية الرياض غدا، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية.

ويتواجد النصر في المجموعة الرابعة ، إلى جانب أندية السد القطري وسيباهان الإيراني والعين الإماراتي.