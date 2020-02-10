المرصد السوري: 3 قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، حيث تتهم فصائل المعارضة المسلحة الوحدات الكردية بالوقوف وراء تلك التفجيرات.

وتسيطر فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي على منطقة عفرين منذ منتصف شهر آذار/مارس من عام 2018 ، بعد “عملية غصن الزيتون”، التي أطلقتها تركيا وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.