لماذا هرب 4 مرضى نفسيين من مصحة شهار؟

قالت مصادر إن 4 مرضى هربوا من مستشفى الأمراض النفسية “مصحة شهار” بالطائف بعدما كسروا باب طوارئ الحريق في جناحهم وفروا، لافتة إلى أن المرضى أبلغوا ذويهم عن هروبهم للاحتماء بهم، في إشارة إلى إدراكهم العقلي.

فيما أضافت مصادر على صلة بالتحقيق في الحادث، أن المرضى الأربعة أعادوا أسباب هروبهم من المستشفى إلى ما وصفوه بالتعب النفسي الناتج عن “الملل” داخل المستشفى، وقلة البرامج الترفيهية التي تعوضهم عن بقائهم بعيدا عن منازلهم، وتباعد أوقات زيارة ذويهم لهم في المستشفى.

ومن جهته، قال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إن الحالة الصحية للمرضى الأربعة مزمنة، ولا تشكل خطرا على أحد، موضحًا أن الجهات الأمنية أعادت أحد الهاربين إلى المستشفى، فيما وصل الثلاثة الآخرون إلى أسرهم، إذ سيمكثون أياما عدة لحين إعادتهم إلى المستشفى، حسب المتحدث باسم صحة الطائف.