بينهم 67 طفلًا و16 من النساء.. قوات الاحتلال تعتقل نحو 500 فلسطيني في يناير

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 496 فلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال يناير 2020، من بينهم 67 طفلاً و16 من النساء.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 245 مواطناً من مدينة القدس، و30 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و70 مواطناً من محافظة الخليل، و43 مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 32 مواطناً.

كما اعتقلت 14 مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 10 مواطنين، و21 مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 10 مواطنين، ومواطن واحد من محافظة سلفيت، و11 مواطناً من محافظة أريحا، إضافة إلى 9 مواطنين من غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر يناير(كانون الثاني) 2020 قرابة 5 آلاف، منهم 42 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 200 طفل، والمعتقلين الإداريين قرابة 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 96 أمراً إدارياً بينهم 32 جديد و64 تجديد لأوامر صدرت سابقاً.