رقم قياسي.. راموس يسجل على 20 ملعبا في الدوري الإسباني

حقق قلب دفاع وقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، رقمًا قياسيًا جديدًا، تمكن من التسجيل في 20 ملعب مختلف، لحساب منافسات الدوري الإسباني، حسب ما أعلنته صحيفة ماركا

وقالت إن آخر ملعب سجل راموس فيه هو “أل سادار” معقل أوساسونا، وذلك عبر ضربة رأسية سجل من خلالها ثاني أهداف فوز “الميرينغي” على أصحاب الأرض 4-1، في الجولة 23 من “الليغا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد ريال مدريد أحرز أكبر عدد من الأهداف في معقل إشبيلية رامون سانشيز بيزخوان بواقع 3، ويليه “كامب نو”، (ميستايا)، (سيوتات دي فالنسيا)، (سون مويكس) و(كورنيا أل برات) بهدفين، أما بقية الملاعب فسجل راموس في كل منهم هدفاً واحداً.