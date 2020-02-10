تمديد خدمة الشيخ عبدالرحمن السديس رئيسًا عامًا لشؤون الحرمين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرا ملكيا بتمديد خدمة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيسا عاما لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من جانبه رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره إلى القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- على ثقتهم الغالية بصدور الأمر الملكي الكريم بتمديد مدة تكليفه رئيسا عاما للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير لمدة أربعة أعوام.

وأوضح أن الرئاسة تحظى باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله-، مؤكدًا أن هذا الاهتمام أعانها على تأدية واجبها بكل يسر واقتدار، وفق توجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- حيث تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة التي تبث فينا وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق ما تتطلع إليه القيادة، خاصة في ظل توفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعين الرئاسة ومنسوبيها على أداء مهامهم على أكمل وجه، وخير شاهد على ما يقدم من جهود وعطاء هو ما يشهده الحرمان الشريفان خلال السنوات الماضية من عمليات توسعات تاريخية, وتشييد وتنظيم إداري وعلمي وتوجيهي وأمني، وإدارة حشود، وتوظيف التقنية خير توظيف.

حيث تقوم على هذه الخدمات المميزة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، فهذا الاهتمام العظيم والمشاريع العملاقة إنما هي مسيرة بدأها مؤسس هذه البلاد الغالية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وأكملها من بعده أبناؤه البررة ملوك هذه البلاد -رحمهم الله- وصولا إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهم الله.

واختتم تصريحه بالدعاء والابتهال لله عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق في كل ما يخدم ديننا ووطننا الغالي وتحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الكريمة.