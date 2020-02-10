حي الإعلاميين.. لوحة فنية تحمل توقيع “الوزير المغير” ماجد الحقيل

انسجامًا مع خطة التحول الوطني التي يقودها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بتوجيه ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة لجميع أبناء المملكة، أطلق الوزير ماجد الحقيل مبادرة دعم منسوبي وزارة الإعلام بهدف خلق بيئة جذابه لهم توفر التميز والخصوصية ضمن مشاريع محددة من مشاريع الإسكان تتيح لمنسوبي وزارة الإعلام الحصول علي وحدات سكنيه متميزة ذات طابع منفرد.

وجاء تركيز “الوزير المغير” ماجد الحقيل، على الاهتمام بالخدمات والمرافق إضافة إلى التصميم والشكل الجمالي والحضاري والثقافي لـ”حي الإعلاميين” في مشاريع الإسكان بالمدن الثلاث الكبرى (الرياض، جدة، الدمام) كمرحلة أولى، فجاءت بعض ملامح حي الإعلاميين لترسم لوحة فنية متكاملة تتميز بالتناسق والجمال والفن المعماري الأنيق وتماشيها مع متطلبات العصر.

وفي لفتة منه لتكريم رموز الوطن من الإعلاميين، وجه “الحقيل” بإطلاق أسماء رموز الوطن من الإعلاميين والشعراء والأدباء والمفكرين على أسماء وشوارع “حي الإعلاميين” أمثال غازي القصيبي، وحمد الجاسر، وسعد البواردي، ومحمدالرطيان، وغيرهم ممن ساهموا في إثراء الساحة الفكرية والثقافية في المملكة والعالم العربي.

كما حرص “الحقيل” على أن تتضمن مرافق “حي الإعلاميين” حديقة الثقافة والتي تضم التحف الفنية والنافورة المائية، ومقهى الملتقى المميز بأنواع القهوة والجلسات الخارجية لأفراد الحي، وخدمات ومرافق مميزة تحتوي معلم مشترك بين أحياء الإعلاميين عبر المملكة، إضافة إلى توفير مكتبة ثقافية حديثة تمتاز بالخدمات الإلكترونية.

الإنجازات التي يحققها “الوزير المغير” ماجد الحقيل، جعلت عددًا الاقتصاديين والمختصين في القطاع السكني والإعلاميين يؤكدون نجاح الخطوات والبرامج التي يعمل عليها ماجد الحقيل، لإحداث عملية التغيير في القطاع السكني والتي أسهمت في تمكين آلاف المواطنين من تملك المنازل في وقت وجيز، وعدّ المختصون أن تلك الحزمة من المبادرات والبرامج التي أطلقها الوزير المغير أثمرت عن تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة خلال فترة توليه زمام الوزارة.