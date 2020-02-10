مقتل 5 جنود أتراك وإصابة آخرين في إدلب

قتل خمسة جنود أتراك وأصيب مثلهم في قصف مدفعي مكثف للقوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، .

وقامت تركيا بالرد، لتزداد الخشية من أن يؤدي التصعيد إلى تدهور أكبر للوضع المضطرب في إدلب.

و أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين (10 فبراير 2020) مقتل خمسة جنود في قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري على نقطة مراقبة تركية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأسفر القصف أيضا عن إصابة خمسة جنود آخرين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام استهدفت القوات التركية المتمركزة في مطار تفتناز العسكري في ريف إدلب الشرقي.

ومن جهته قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن القوات التركية “ردت مباشرة على الهجوم الذي استهدف جنودنا في إدلب، ودمرت مواقع العدو وانتقمت لشهدائنا”. جاء ذلك في تغريدة على تويتر.