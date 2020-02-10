الاتحاد الإفريقي: ندعم الوضع القانوني الشرعي لمدينة القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين

أعلن الاتحاد الإفريقي دعم الوضع القانوني الشرعي لمدينة القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين والامتناع عن أي عمل أو عمل من شأنه تقويض الوضع الشرعي لمدينة القدس.

وسلمت مصر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئاسة الاتحاد الأفريقي لدولة جنوب أفريقيا، التي سترأس المنظمة الإقليمية الأكبر في القارة السمراء في عام 2020.

وقبل أن تنتهي فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بأيام قليلة كان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته للسلام في الشرق الأوسط يتصدر المشهد.

وصدر بيان باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، يحدد خلاله موقف الاتحاد من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب.

ورفض الاتحاد الأفريقي خطة ترامب واعتبرها تهدف للقضاء على فرصة تجسيد دولة فلسطين واستقلال أرضها وتشريع الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.