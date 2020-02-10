“امرابط” يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين حمدالله في #النصر #الهلال_شاهر_خودرو

رد النجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر على التكهنات المثارة بشأن وجود خلافات بينه وبين مواطنه وزميله في الفريق عبد الرزاق حمدالله.

وانتشر مقطع فيديو على تطبيق “سناب شات” يظهر فيه أمرابط قبل دخوله لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا، حيث رد على خلافه مع حمدالله، قائلاً بلغة إنجليزية ممزوجة ببعض الكلمات العربية: “كان لدينا مشكلة في هذه المباراة بالفعل وتحدثت معه في هذه اللحظة، ولم نتحدث في أي شيء أخر بعدها”.

وأضاف: “أقسم بالله ثلاث مرات وأنا مسلم، لا يوجد أي خلاف أو مشكلة مع حمدالله، انه أخي لا تهتموا لمثل هذه الشائعات”.

وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الماضية، عن وجود خلاف بين أمرابط وحمدالله، على خلفية رغبة الثنائي تسديد ركلة جزاء خلال مباراة النصر أمام ابها ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ويفتتح النصر مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة السد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، الثلاثاء.