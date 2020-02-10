محادثات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في الأردن حول الأسرى

أكد مصدر في الأمم المتحدة أن ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين بدأوا الاثنين في عمّان جولة جديدة من المباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة “فرانس برس” إن “اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بدأت اجتماعها الثالث اليوم الاثنين في عمان”.

وأوضح أن “اللجنة تجمع بين أطراف النزاع في اليمن برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وبحسب المصدر، فإن “الاجتماع سيناقش التزامات الطرفين المعلنة في اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها الأطراف في ستوكهولم بالسويد أواخر عام 2018”.

وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر الأممي أن “الاجتماع يُعقد خلف أبواب موصدة”، حيث لم تتم دعوة وسائل الإعلام، ولكن من المفترض أن يصدر بيان حال انتهاء الاجتماعات التي قد تستمر عدة أيام.

وعُقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين من 14 إلى 16 مايو من العام الماضي، وتركزت حول إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر. ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها “بناءة”.

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عقدوا منتصف يناير من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.