تركيا تتودد إلى روسيا بدعوتها لإيقاف هجمات النظام السوري على القوات التركية

أفادت تقارير عربية، الاثنين، بأن دبلوماسيين وعسكريين أتراك يحاولون إجراء مفاوضات جديدة مع الجانب الروسي للضغط على النظام السوري لإيقاف هجماته على القوات التركية في سوريا.

وقالت التقارير إن تركيا تتودد إلى روسيا بعد فشل توصل المفاوضات بين تركيا وروسيا إلى اتفاق أو تفاهمات بشأن محافظة إدلب.

وفي اعتراف ضمني، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن الطرفين سيواصلان المفاوضات الأسبوع المقبل بشأن إدلب السورية بعدما وصلت المرحلة الأولى إلى طريق مسدود.

ويأتي الإعلان التركي بعد ساعات على مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة خمسة آخرين في هجوم شنته قوات النظام السوري على نقطة مراقبة في محيط مطار تفتناز العسكري في إدلب.

وكان وفد روسي زار تركيا، السبت، لبحث المستجدات في محافظة إدلب السورية، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي جرت الأيام الماضية بين قوات النظام السوري والجيش التركي في محافظة إدلب ومحيطها.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية عبر معبر “كفرلوسين” الحدودي.

وأضاف أن الرتل مكون من نحو 195 من الآليات والشاحنات العسكرية، مشيراً إلى أن الأرتال التركية تتوجه إلى إدلب وحلب.

جاء ذلك بعد دخول رتل عسكري تركي كبير في وقت سابق إلى الأراضي السورية من معبر “كفرلوسين” أيضاً.