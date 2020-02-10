هبوط اضطراري لـ”طائرة رش” غرب محافظة النماص بعسير

تعرضت طائرة رش ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، لحادثة هبوط اضطراري في أصدار تهامه الواقعة بين محافظتي النماص والمجاردة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أنه بينما كانت الطائرة تمارس إحدى مهامها المعتادة للقيام بمكافحة الجراد الصحراوي وهي في طريقها بين محافظة القنفذة والسليل هبطت اضطرارياً في موقع بعيد عن المناطق المأهولة شرق مركز خاط.

وتفيد المعلومات الأولية أن قائد الطائرة بخير والحمد لله؛ وهو الوحيد على متنها عند سقوطها.

وفور تلقي البلاغ وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بتكوين غرفتي عمليات من خلال العمليات المشتركة بالإمارة؛ بقيادة مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير؛ إحداها في محافظة النماص؛ والثانية في محافظة المجاردة؛ وتم تكليف ثلاث فرق من النماص وأخرى من المجاردة / مركز خاط مشياً على الأقدام نظراً لوعورة المكان وجاري الوصول للموقع من قبل فرق الإنقاذ والإسعاف؛ وتشارك في مهام البحث فرق من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وفريق ساعد؛ وقد سبق ذلك إجراء مسح لكامل منطقة الحادث من قبل طيران القوات الجوية.

وأوضح متحدث إمارة عسير بأنه سيتم إصدار بيان آخر لأي مستجدات حول الحادثة.