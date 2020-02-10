الدول المنتجة للنفط توصي بخفض الإنتاج حتى نهاية يونيو بسبب “كورونا”

طالبت مجموعة من الدول المصدرة للنفط في ختام اجتماعاتهم اليوم الاثنين في فيينا بضرورة خفض الإنتاج حتى نهاية يونيو، وذلك مع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت هذه الدول في بيان أن اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالإضافة إلى عشر دول أخرى، من بينها، روسيا قد أوصت “بتعديل إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020”.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الجزائري، ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، محمد عرقاب، “إن انتشار وباء فيروس كورونا يؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية، لا سيما قطاعات النقل والسياحة والصناعة، وبخاصة في الصين فضلا عن تأثيره بشكل متزايد على المنطقة الآسيوية وبشكل

تدريجي في العالم”.

وأضاف وزير الطاقة الجزائري “ستتواصل المشاورات مع الدول الأعضاء في الأوبك وغير الأوبك (اوبك بلس) بغية البحث عن حلول تحظى بالإجماع وهذا على أساس اقتراح اللجنة التقنية من أجل التمكن السريع من إعادة الاستقرار للسوق ومواجهة الأزمة الحالية”، مردفا القول “الوضعية واضحة وتستلزم أعمالا تصحيحية لمصلحة الجميع”.