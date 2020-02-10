بنفس النتيجة.. ضمك يهزم الاتحاد “رايح جاي” #الاتحاد_ضمك

فاز ضمك على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله في إطار منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمدبن سلمان للمحترفين.

ويعود آخر فوز حققه ضمك في دوري المحترفين إلى الجولة 11 ، عندما تمكن من الفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف.

ونجح ضمك في تكرار سيناريو الدور الأول، حيث تمكن من الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة السلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

وجاءت أهداف ضمك عبر لاعبه بلال السعيداني في الدقائق 9 و21، في حين سجل ويلفرد بوني هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 19 ، في المركز 12 ، بينما ارتقى ضمك بعد هذا الفوز للمركز 14 برصيد 14 نقطة.