أثارت جدلا واسعا.. ورقة امتحان لبنانية تخصص أسئلة كاملة عن #قاسم_سليماني

أثارت صورة تداولها ناشطون لبنانيون على شبكات التواصل لورقة امتحان في أحد المدارس اللبنانية تتضمن أسئلة عن قائد مليشيا الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة أميركية في العراق، في مطلع يناير الماضي، جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية

وتظهر الورقة التي تحمل شعار مدارس المهدي التابعة لحزب الله في لبنان، أسئلة موجهة لطلبة الصف السابع حول سليماني، وقال ناشط إنها أسئلة مسابقة وليست مخصصة لامتحان عادي.

وتضم الأسئلة استفسارات عن سليماني، والذي وصفته بـ”عابر الأوطان”، وأسئلة أخرى عن مكان ولادته، وتاريخ تعيينه قائدا لفليق الفجر، وما هو الوسام الذي قلده إياه الخامنئي، ومتى قتل.

إضافة إلى أسئلة أخرى عن صفات سليماني، وأسئلة أخرى بملء الفراغ عن عمله الميداني، وتنقله بين سوريا والعراق ولبنان.

ومارس سليماني (62 عاما) الذي كان يقود فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المكلف بالعمليات الخارجية لإيران، تأثيرا حاسما في سوريا والعراق ولبنان.

وينظر له على أنه الشخصية المحورية التي تجسد الانتهاكات الإيرانية في الشرق الأوسط، خاصة في العراق وسوريا ولبنان وحتى اليمن، ويعود نفوذه إلى فترات سابقة إذ كان يقود مليشيا فيلق القدس حين غزت أميركا أفغانستان في 2001.