السفارة السعودية في بلجيكا تجدد تحذيرها من عمليات نصب بتجارة السيارات

جددت سفارة المملكة العربية السعودية لدى بلجيكا، الاثنين، تحذيرها من التعامل مع عروض بيع السيارات بأسعار مغرية سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو عبر الاتصالات والمراسلات الهاتفية.

وقالت السفارة عبر بيان على صفحتها الرسمية بتويتر “لا تزال السفارة تتلقى العديد من الاتصالات حول عمليات الشراء من أشخاص ودفع مبالغ لشركات شحن عبر شركات التحويلات المالية، وبعد تحقق السفارة من صحة المستندات والعناوين وأرقام التواصل يتبين بأنها غير صحيحة”.

وحثت السفارة جميع المواطنين على ضرورة التحقق من أي تعامل تجاري وخاصة مع الشركات أو الأشخاص الذين يعتمدون على شركات التحويلات المالية وليس على البنوك المعتمدة مما يحول دون متابعتها وإعادة الأموال لأصحابها، إضافة إلى التحقق عن طريق طلب نسخ من التراخيص لتلك الشركات والتأكد عبر القنوات الرسمية من صحتها.