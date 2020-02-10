انهيار الاقتصاد التركي يدفع شركة مطار اسطنبول لاقتراض 6 مليارات دولار

كشفت شركة “آي.جي.أيه” التي تتولى تشغيل مطار إسطنبول الجديد عن دخولها في محادثات مع بنوك صينية خليجية لإعادة تمويل قروض حالية بقيمة 7ر5 مليار يورو (2ر6 مليار دولار).

وذكرت الشركة في رد على أسئلة لوكالة بلومبرج للأنباء إنها تستهدف الوصول إلى اتفاق خلال النصف الأول من العام الحالي، مضيفة أنها تسعى إلى الاستفادة من تدفقاتها النقدية القوية وخفض تكلفة إنشاء المطار من خلال خفض تكلفة التمويل، دون أن تكشف عن اسماء البنوك.

كانت الشركة التركية قد كشفت في نوفمبر الماضي عن تعاونها مع شركة الخدمات المالية الموجودة في لندن دومي جروب فاينانشال سيرفسز من أجل ترتيب هذا القرض، حيث من المنتظر أن يساعد إعادة تمويل هذه القروض إلى خفض أسعار الفائدة السنوية التي تدفعها حاليا بشدة.

كانت آي.جي.أيه قد حصلت على التمويل الأصلي لبناء المطار من عدة بنوك تركية وأجنبية خلال عامي 2015 و.2018 وستستحق كل هذه القروض السداد في 2031 بحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.

وتحتاج آي.جي.أيه إلى دفع 1ر22 مليار يورو أي 1ر1 مليار يورو سنويا اعتبارا من العام المقبل وفقا لعقد تشغيل المطار لمدة 25 عاما. كما ستدفع الشركة 4ر22 مليون يورو إضافية إلى الحكومة بعد تجاوز حصيلة رسوم الركاب الأجانب القيمة التي سمحت بها الحكومة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.