عاجل .. العمل تحقق في فيديو “مواطن يشكو فصله من إحدى الشركات دون مبرر” #مظلوم_شركه_ميد

أوضحت وزارة العمل أنه تم الوقوف على حالة موظف تظلم من إحدى الشركات وأنها تجري التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت الوزارة في بيان: “إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لتظلم موظف من إحدى الشركات، توضح الوزارة أنه تم الوقوف على الحالة من قبل إدارة التفتيش وجاري التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم،مقطع فيديو لمواطن عشريني،وهو يتحدث بحرقه بسبب فصله بدون مبرر واضح من عمله.

وأوضح المقطع صوت شاب يبكي ويشتكي وهو يمسك بمجموعة من الأوراق أراد مديره منه التوقيع عليها لإنهاء عمله

وعلمت الوئام أنه طالب جامعي على أعتاب التخرج ، وأن هذا العمل هو مصدر الدخل الوحيد له ولعائلته.

فيما أوضح الشاب أنه يعمل في إحدى التموينات الغذائية الشهيرة .

وأكد أنه ضمن مجموعة فصلت مؤخرا من قبل المدير الجديد ، وطالب الجهات المعنية بالتدخل سريعا وإنصافه هو وزملائه .