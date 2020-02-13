على خطى إيران.. تركيا تطلب من المعتمرين ترديد عبارات مؤيدة لفلسطين

تفاجأ متابعون، بقيام وسائل الإعلام التركية الناطقة “بالعربية فقط” بنشر مكثف لمقطع فيديو يظهر معتمرين أتراك يرددون عبارات مؤيدة لفلسطين أثناء أدائهم العمرة، في مشهد يكشف دوافع السلطات التركية للبحث عن الشعبية والترويج لها في العالم العربي وليس في الداخل التركي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه تركيا الدولة “الإسلامية” الأولى التي تتمتع بعلاقات قوية جدًا مع إسرائيل في مختلف المجالات تتمثل في التعاون الاقتصادي والسياحي والزيارات المتبادلة بينهما، وكذلك التعاون العسكري في التدريبات المتبادلة بين القوات التركية والإسرائيلية والعكس.

وأثار هذا التصرف غضب العديد من المتابعين، الذين طالبوا هؤلاء بالتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة، وليس في ساحات الحرم التي يرفض الجميع عدم استغلالها، واستشهدوا بالحكومة السعودية التي ترفض أي شعارات أو عبارات سياسية أثناء أداء العمرة أو الحج.