عزل 37 في الأردن احترازيا للاشتباه بإصابتهم بـ”كورونا”

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عدنان إسحاق، إن وحدة الحجر الصحي في مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 أردنيا وصينيين وجنسيات أجنبية أخرى احترازيا للاشتباه بإصابتهم بالكورونا دخلوا البلاد عن طريق المطار.

وأضاف إسحاق أن حالات الاشتباه رحلت فورا من المطار إلى وحدة العزل وسوف يطبق عليهم البروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يوما لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بالكورونا، وفقا لجريدة الرأي الأردنية.

وكشف عن أن الزيارة من ذويهم ومعارفهم وأقاربهم منعت عنهم تماما كإجراء احترازي، مشيرا إلى أن وحدة الحجر الصحي (العزل) استقبلت منذ الإعلان عن انتشار فيروس الكورونا حتى الان 147 حالة اشتباه.