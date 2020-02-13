ضبط خلية إخوانية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في السودان

أعلنت النيابة العامة السودانية،اليوم، الخميس، اكتشاف “خلية إرهابية” تابعة لتنظيم الاخوان المسلمين في مصر وقالت انها كانت تخطط لاعتداءات في البلاد.

وأوضح مكتب النائب العام السوداني أن وكيل نيابة في إحدى ضواحي العاصمة الخرطوم سجل دعوى ضد عنصر في “خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات” في مدن سودانية.

وذكر المصدر في تصريح خطي “وجه وكيل أعلى نيابة الحاج يوسف (شرق الخرطوم) مولانا معتصم محمود بقيد دعوى جنائية بموجب المواد 165 القانون الجنائي السوداني والمادة 26 أسلحة وذخائروالمادة 5/6 مكافحة الإرهاب في مواجهة عناصر الخلية الارهابية”.

وكانت السلطات السودانية ضبطت الثلاثاء في منزل أحد عناصر المجموعة “عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة الكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية”.

واضاف التصريح “حسب اعتراف المتهم، إن الشبكة تتبع لجماعة الاخوان المسلمين المصرية”.

وتم استصدار أوامر قضائية للقبض على باقي أفراد الخلية.

وتتهم الحكومة المصرية نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بايواء أفراد من جماعة الاخوان المسلمين المصرية.

وفي ابريل 2019 وفي خضم حركة احتجاج شعبية لا سابق لها، أطاح الجيش السوداني بعمر البشير الذي وصل الي السلطة في 1989 اثر انقلاب عسكري

وجاء في البيان “أقر المتهم بتلقيه تدريبا على صناعة وتركيب المتفجرات وأنه تم ارساله وبقية أعضاء الشبكة عن طريق التهريب (قبل أشهر الى السودان..) وأن الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان”.