“التعليم” تنظم لقاءً عن التعامل مع “كورونا” في المدارس بالتعاون مع “الصحة”

أقامت وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة صباح اليوم الخميس 1441/6/19هـ عبر نظام البث المباشر لقاءاً إجراءات التعامل مع فيروس كورونا، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية د.أمين يوسف نعمان، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية د.أحمد الحقوقي، ومدير عام الصحة المدرسية بوزارة الصحة د.محمود نحاس، ود.سامي المدرع من مركز وقاية، ومدير عام الصحة المدرسية بوزارة التعليم الأستاذ علي السلطان وبمشاركة 47 إدارة تعليمية.

ويهدف اللقاء إلى توعية الميدان التعليمي بخطورة فيروس كورونا، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات الواردة في دليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتأكد من اضطلاع المشرفين والمرشدين الصحيين والعاملين كافة في المدارس بأدوارهم في التعامل مع فيروس كورونا.

وأوضح د. نعمان أمين أنه بتوجيهات من معالي وزير التعليم بدأت وكالة الشؤون المدرسية بمتابعة فيروس كورونا والاهتمام بالوقاية منه بشكل مباشر بمشاركة 47 إدارة تعليمية يعمل بها 396 مشرفاً ومشرفةً صحيين لتوعية وتثقيف أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومنسوبي الوزارة بأهمية الوقاية من الفيروس واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تم التنسيق فيها بين وزارة التعليم ووزارة الصحة ومركز وقاية لاتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من فيروس كورونا؛ حفاظاً على الصحة العامة وعلى سلامة الطلاب والطالبات.

وناقش اللقاء توعية العاملين والطلاب بماهية المرض وطرق انتقاله ووسائل الوقاية اللازم اتباعها وتزويد المرشد الصحي بالمدرسة، بالمواد التوعوية والدورات التدريبية عن طريق إدارات الصحة المدرسية بالمديرات الصحية بالمناطق، كذلك توعية وتثقيف الطلاب بالإجراءات الوقائية من الأمراض التنفسية، ونشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية في المدارس ونشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي خلال اليوم الدراسي.