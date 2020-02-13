الرئيس اليمني يبحث مع حكومته آفاق السلام وسبل إنجاح اتفاق الرياض

بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، خلال اجتماع ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، آفاق السلام وسبل إنجاح اتفاق الرياض.

وتناول الاجتماع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ومسار الجبهات القتالية ضد مليشيا الانقلاب.

وأشاد “هادي” بالتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني في مواجهة قوى التمرد والظلام من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وشدد المجتمعون على أهمية توحيد الصفوف والإمكانات في معركة الوجود والمصير للانتصار لأهداف الثورة اليمنية والحفاظ على مكتسبات الوطن وثوابته.