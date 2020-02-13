لندن تدين الهجوم الصاروخي على قاعدة عراقية تضم قوات للتحالف في كركوك

أدانت بريطانيا اليوم، الهجمات الصاروخي على قاعدة عراقية تضم قوات للتحالف في كركوك.

تعرضّت قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك شمال العراق لهجوم صاروخي الخميس، حسبما أفادت مصادر أمنية عراقية وأميركية، من دون أن يتبيّن ما إذا كانت الضربة أوقعت إصابات.

والهجوم الصاروخي هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 ديسمبر الماضي، ما تسبّب بمقتل مدني أميركي، وكان الشرارة لمواجهة أميركية إيرانية بلغت ذروتها مع قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب بغداد.