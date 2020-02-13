الحكومة اليمنية: نرحب بإعلان واشنطن ضبط أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم، بإعلان واشنطن ضبط أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني: “نرحب باعلان القيادة المركزية الأمريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى المليشيا الحوثية، تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو) إيرانية في انتهاك صارخ لقرار المجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين”.

وأضاف في تغريدات على “تويتر”: “نجدد التأكيد على أن الدور الإيراني الخبيث في اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للمليشيا الحوثية لعب دورا رئيسيا في التصعيد الاخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة واجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميا وفقا للمرجعيات الثلاث”.