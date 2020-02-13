سلاح الجو الأمريكي يسمح بإطالة اللحية وارتداء الحجاب والعمامة

أعلن سلاح الجو الأمريكي، السماح لعناصره بإطلاق اللحى لأسباب دينية، وارتداء العمائم (للسيخ) والحجاب “للمسلمات”.

ونقلت “قناة الحرة” عن إدارة سلاح الجو قرار السماح للعناصر العاملة فيه بطلب الحصول على “إعفاء” يسمح له بالتعبير عن تلك المظاهر.

وتشير التعليمات إلى إمكانية ارتداء العمائم والحجاب طالما تبدو “أنيقة وتبدو بمظهر مهني ومهذب”، مع ضرورة ألا يزيد طول اللحية عن بوصتين، ويجب أن تكون العمائم والحجاب بألوان “تشبه إلى حد بعيد الزي الرسمي الموحد”.

وكان فرع “الجيش” الأميركي قد أعلن فى عام 2017 أنه سيمنح قادة الألوية صلاحية السماح للعسكريين بإطالة اللحى وارتداء الحجاب والعمائم، وقال حينها وزير الجيش إنه يتوجب على قائد اللواء الموافقة على طلبات جنوده في ما يتعلق بإطالة الشعر وإطلاق اللحى وارتداء السيخ للعمائم والمسلمات للحجاب، إلا فى حالة ما تقتضيه الضرورة العسكرية.

حيث تم السماح للنساء المسلمات اللواتي يخدمن في صفوف الجيش الأمريكى بارتداء الحجاب أثناء الخدمة، وسمح أيضا لبعض جنود الأقليات الدينية مثل السيخ بوضع غطاء رأس أو إطلاق اللحية والشعر.