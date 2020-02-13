مصادر للوئام : فيديو “دهس الرجل لزوجته” قبل عدة أشهر .. و السيدة تعافت من أثار الحادث #رجل_يصدم_زوجته

تداول رواد موا قع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو يظهر لحظة دهس شخص لسيدة.

وفي المقطع يظهر الرجل وهو ينزل السيدة من المركبة ثم يعود إليها مسرعا ويصدمها، وتجمع المارة حولها لإنقاذها.

وقالت مصادر لـ”الوئام”، إن السيدة زوجته وإن خلافا عائليا أدى إلى قيامه بهذه الجريمة.

ولم يتسن للوئام التأكد من موقع الحادثة، إلا أن روادا على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها في خميس مشيط، في حين أوضحت كاميرات التسجيل أن الحادثة وقعت في عام 2019.