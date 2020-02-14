الأمير بن مساعد يستحوذ على نادي الهلال يونايتد الإماراتي

استحوذ الأمير عبد الله بن مساعد على نادي “الهلال يونايتد” الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الجمعة فإن الهلال يونايتد الذي تم تأسيسه حديثاً، سيكون النادي الثالث الذي يخضع لاستحواذ بن مساعد بعد شيفيلد يونايتد الإنجليزي وبارتشكوت البلجيكي.

وفي مؤتمر صحفي عقد في دبي، قال بن مساعد : نشكر اتحاد كرة القدم الإماراتي على الدعم الذي قدمه لنا لإطلاق هذا النادي.. عندما شاهدنا هذه الفرصة في الإمارات لم نتأخر لأننا نعرف مستوى الأداء في الجهات الحكومية هنا؛ ما يجعل هذا المكان مناسباً لأن يكون النادي الثالث للمجموعة.”

وقدم الأمير عبد الله بن مساعد، شكره للشركات الراعية للنادي، مضيفاً: نشكرهم لثقتهم، ونحن متفائلون بهذا النادي، ونهدف إلى تقديم لاعبين مميزين في السعودية والإمارات.

وعن سبب تسمية النادي بهذا الاسم «الهلال يونايتد» قال بن مساعد “نادي الهلال السعودي له مكانة في قلبي، وسبق أن كنت رئيساً له، وكذلك أخي الأمير عبد الرحمن.