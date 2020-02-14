البرهان يكشف تفاصيل مهمة عن العلاقات بين السودان والسعودية

وصف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، علاقات بلاده مع دول الخليج وكل المحيط الإقليمي بـ”الجيدة”. موضحا أنها ت”قوم على روابط مشتركة كثيرة وتعززها المصالح مع هذه الدول، ومبنية على الإخاء والاحترام المتبادل، والتنسيق المستمر في كل قضايا الإقليم والمنطقة العربية”.

وأوضح البرهان، في لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط، أنه “لا توجد أي توترات حالية، أو حتى بوادر توتر”. مشددا: “علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ذات خصوصية واستراتيجية فعالة”. معلنا أنه “يزور الرياض قريباً تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز”.