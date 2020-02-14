الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الشرقية للخيل العربية

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة “كحيلة” مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الإثنين المقبل، في موقع المهرجان بـ”مارينا الدمام”.‬

وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة من المهرجان الذي سينطلق الأربعاء المقبل تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية ويستمر لمدة خمسة أيام، وسيصطحب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان خالد القحطاني، وسائل الإعلام في جولة حول مرافق وفعاليات المهرجان.

‫يذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية في نسخته الثالثة هذا العام، بعد أن حققت النسختان الماضيتان نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا كبيرًا، كما يحرص المهرجان على تنويع فعالياته وتكريس الاهتمام بالموروث الحضاري والثقافي وعكس صورة مشرفة للمنطقة الشرقية في خارطة بطولات جمال الخيل العربية عالميًا.