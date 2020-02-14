في القصيم.. القطاع الخاص ينهي استعداداته لتدشين أكبر مستشفى بيطري للإبل في العالم

أنهى القطاع الخاص استعداداته لتدشين أكبر مستشفى بيطري للإبل في العالم، في القصيم، بمتابعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقالت الوزارة حسب ما أعلنته اليوم الجمعة، إن التكلفة التقديرية تتجاوز 100 مليون ريال، مشيرة إلى أن المشروع يأتي امتدادًا لجهود الوزارة لتمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات البيطرية.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استدامة قطاع الإبل وتطويره، وتسهيل الخدمات لمربي الإبل، ودعم مبادرات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية، ورفع كفاءة الخدمات البيطرية وتحسينها، وحماية وتطوير الثروة الحيوانية.