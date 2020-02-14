البحرية الأمريكية تصادر شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سفينة صادرت أسلحة من تصميم وتصنيع إيراني تشمل أكثر من 150 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات وثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن بحارة السفينة نورماندي اعتلوا سفينة شراعية في بحر العرب، الأحد، لافتًا إلى الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات من طراز “دهلاوية” وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت.

وقال البيان: “مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو”.

وأشار الجيش إلى أن الأسلحة المضبوطة يوم الأحد “متطابقة” مع تلك التي ضبطتها سفينة حربية أمريكية أخرى في نوفمبر.