غرفة الرياض تعلن نتائج انتخابات الدورة الثامنة عشرة لمجلس إدارتها

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الثامنة عشرة عن نتائج الانتخابات التي تمت خلال الفتره 11 – 13 فبراير 2020، التي أجريت عبر التصويت الإلكتروني وشهدت قفزة غير مسبوقة وارتفاعاً في نسب التصويت والمشاركة لأول مرة في المملكة.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات 76,668 صوتًا منها 42,112 صوتًا من فئة التجار و 34,556 صوتًا من فئة الصناع.

كما بلغ عدد الأفراد المصوتين المشاركين 32,953 ناخبًا وناخبة، بينما سجلت الدورة السابقة مشاركة 10,414 ناخبًا وناخبة، وبذلك تحقق انتخابات غرفة الرياض ارتفاعًا في نسبة المشاركة قدره 216 في المئة مقارنة بالدورة السابقة.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة نمو السجلات التجارية بمدينة الرياض في مختلف الأنشطة والقطاعات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تمكين المصوت الفرد من التصويت لأربعة مرشحين، اثنين من كل فئة بعد أن كان التصويت يقتصر على مرشح واحد لكل فئة.

وأسهم إقرار وزارة التجارة والاستثمار لآلية التصويت الإلكتروني “عن بعد” في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية الناخبين والناخبات من المشاركة عبر رابط إلكتروني موحد دون الحاجة لزيارة مقر الانتخاب وهو ما انعكس على زيادة نسب المشاركة لانتخابات مجالس إدارات الغرف.

وعملت “التجارة” على تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى إلكتروني عن بعد دون الحاجة لحضور مقر الانتخاب من خلال رابط موحد لجميع الغرفVoting.mci.gov.sa يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت دون عناء أو انتظار.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية.